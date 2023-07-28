Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Российско-египетские отношения носят стратегический характер, заявил 28 июля президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

По его словам, у двух стран есть целый ряд больший проектов.

Путин 28 июня, во второй день саммита Россия — Африка, принял участие в пленарном заседании и сделал ряд важных заявлений. Планируются его встречи с лидерами африканских стран и итоговая пресс-конференция.

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