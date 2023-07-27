Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Россия рассчитывает в течение ближайшего времени запустить индустриальную зону у Суэцкого канала в Египте. Об этом 27 июля заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Global Lool Press/Ahmed Gomaa/XinHua

«В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Египта Абделем Фаттахом] ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону», — сказал он.

Президент рассчитывает, что уже в 2023 году там начнётся строительство первых производственных мощностей, и выпущенные впоследствии в этой индустриальной зоне товары будут экспортировать во все страны континента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, что Россия собирается реализовать в Африке около 30 перспективных энергетических проектов. Глава государства уточнил, что их общая мощность составляет примерно 3,7 гигаватта. Проекты будут работать в 16 странах континента.

До этого российский лидер заявил, что не понимает, почему Запад не позволял России безвозмездно отправить удобрения в Африку. Также он назвал заботу западных стран о континенте пустыми разговорами.