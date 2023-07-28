Путин назвал украинский вопрос острым
Путин заявил, что Россия не уходит от обсуждения острой украинской проблемы
Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Украинский вопрос — острая, актуальная проблема, заявил 28 июля президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
Известия/Тарас Петренко
Он подчеркнул, что Москва не пытается уйти от обсуждения этого вопроса.
Также президент заявил, что Россия с уважением относится к инициативе Африки участвовать в урегулировании украинского кризиса.
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