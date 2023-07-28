Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Украинский вопрос — острая, актуальная проблема, заявил 28 июля президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Известия/Тарас Петренко

Он подчеркнул, что Москва не пытается уйти от обсуждения этого вопроса.

Также президент заявил, что Россия с уважением относится к инициативе Африки участвовать в урегулировании украинского кризиса.

Новость дополняется