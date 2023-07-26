Санкт-Петербург, 26 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 июля принял в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге египетского коллегу Абдельфаттаха Сиси и обсудил с ним отношения между странами.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси

Путин поблагодарил Сиси за участие во втором саммите Россия—Африка и напомнил, что Москва и Каир через месяц будут отмечать 80-летие дипломатических отношений.

«И за эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что Россия и Египет реализуют проекты в сфере энергетики, в том числе строительство АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Росатоме сообщили, что при строительстве в Египте АЭС «Эль-Дабаа» залили первый бетон в плиту энергоблока № 3. Первые два энергоблока начали строить в 2022 году. На АЭС планируется возвести четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для этого задействуют новейшую технологию.