Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал 17 июня президенту России Владимиру Путину об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Фадеичев / ТАСС Сирил Рамафоса и Владимир Путин

«Мы уважаем позиции и России, и Украины, и считаем, что в них можно найти общее», — сказал Рамафоса.

На встрече с президентом Путиным в Санкт-Петербурге президент ЮАР заявил, что африканские лидеры выразили уверенность, что могут внести положительный вклад в урегулирование украинского кризиса. Африканский политик подчеркнул, что эти предложения не должны вступать в конкуренцию с предложениями других игроков.

В частности, Рамафоса подчеркнул, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также он призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море.

Переговоры президента России с делегацией из стран Африки стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР, Синегала, а также главы Коморских Островов и Замбии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент ЮАР, посетивший в составе африканской делегации Киев, раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Африканский мирный план состоит из 10 пунктов. План подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также достижение мира дипломатическим путем, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение движения зерновых и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран и обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.