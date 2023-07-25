Анталья, Турция, 25 июля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Генконсульство России в Анталье призывает российских туристов, отдыхающих в городе и его окрестностях, не покидать территорию отелей, а также не ходить на индивидуальные прогулки в леса и горы, так как в Турции бушуют пожары. Об этом 25 июля сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями», — добавили в генконсульстве.

Дипломаты призвали в случае возникновения опасной ситуации выполнять указания местных властей и сотрудников отеля. Также они рекомендуют иметь при себе контакты для связи с туроператором, страховой службы, российским посольством или консульством.

По данным российского генконсульства, пожары в Турции распространяются в труднопроходимых местах и не угрожают отелям, а также местам, популярным у туристов. В борьбе с огнём турецким спасателям помогает авиация МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции лесные пожары охватили окрестности Антальи, Манисы и Кахраманмараша. Этому способствует сильная жара. На местах отдыхающие записывают видео, как горят леса. При этом местные власти не объявляют эвакуацию, а туроператоры продолжают продавать путёвки в эту страну.

18 июля МЧС России направило в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров, после того как Анкара обратилась за помощью к Москве. За последние сутки они сбросили на горящие леса 118 тонн воды.