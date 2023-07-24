Москва, 24 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Атаки дронов, организованные ВСУ 24 июля в Москве и в Крыму, стали очередной попыткой украинских властей запугать мирных жителей с помощью террористических методов, на что последует жёсткий ответ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева, поврежденного в результате попадания беспилотника

«Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима», — говорится в сообщении.

МИД обратился к международным организациям с призывом дать оценку этим терактам. В министерстве подчеркнули, что украинские силы таким образом выполняют желание Запада обострить обстановку на Украине.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля два украинских дрона попытались атаковать объекты в Москве. В результате в бизнес-центре на проспекте Лихачёва и в доме на Комсомольском проспекте пострадало остекление окон. Ещё один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. Пострадавших в ходе инцидентов не было.

Кроме того, в ночь на 24 июля 17 украинских БПЛА попытались атаковать объекты на территории Крыма. В Минобороны сообщили, что 14 дронов удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, часть аппаратов упали в море, часть — на территории полуострова. Также средства ПВО сбили три беспилотника.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в ходе атаки дронов было попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также получил повреждения частный дом в Кировском районе. Пострадавших на территории полуострова не было.