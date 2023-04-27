Москва, 27 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Кампания гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения. Такое мнение высказала 27 апреля на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень вышла кампания киевского режима против канонической Украинской православной церкви», — сказала она.

Представитель российского МИД назвала эти гонения не просто политической закулисной борьбой, а настоящей попыткой уничтожения УПЦ, тотального его запрета.

Как передавало ИА REGNUM, украинские власти в 2023 году усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви. У УПЦ отбирают храмы, передавая их раскольнической Православной церкви Украины, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих защищать святыни от попыток захватить их. Он также попросил людей не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, а также молиться и быть стойкими.

В свою очередь глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке.