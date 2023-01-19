Киев, 19 января, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Правительство Украины 19 января внесло в Верховную раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

УПЦ предлагается запретить в том случае, если специальная комиссия придет к выводу, что каноническая церковь связана с Россией.

Согласно формулировкам законопроекта, деятельность религиозной организации на Украине может быть запрещена, если центр ее управление находится в государстве, которое осуществляет агрессию против Украины.

Автором законопроекта являтеся премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В УПЦ ранее неоднократно дистанцировались от Русской православной церкви и даже обратились к РПЦ и властям России с просьбой не делать заявлений от имени украинских православных.

В 2022 году гонения на православных на Украине резко усилились. Храмы отбираются у канонической церкви и передаются раскольникам, священников и мирян задерживают по уголовным обвинениям.