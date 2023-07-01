Хмельницкий, Украина, 1 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Власти города Красилов Хмельницкой области Украины запретили в муниципалитете каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), хотя не имели таких прав. Об этом заявила мэр города Нила Островская на телеканале «Эспресо».

Стрингер/РАИ Новости Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной рады в Киеве

«Чтобы вы понимали, мы в некоторой степени и преступили свои полномочия. На уровне государства эта Церковь не запрещена», — сказала она.

Островская сообщила, что местные депутаты приняли решение о запрете УПЦ под давлением, но она считает эти действия правильными, так как это якобы должно помочь ВСУ. При этом мэр призналась, что пока власти не знают, как завершить передачу раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) храмы УПЦ, так как православная община против.

Глава города напомнила, что в Красилове запретили каноническую Церковь в апреле 2023 года и изъяли у неё право на владение участками земли. В мае власти провели перерегистрацию имущества, но в церквях города так и не начали молиться на украинском языке.

«К сожалению, действительно не желают настоятели и прихожане Украинской православной церкви добровольно переходить в ПЦУ», — пожаловалась Островская.

Она также сообщила, что из-за вопроса о передаче церквей раскольникам в городе перессорились друзья и родственники.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине за последний год развернули самые масштабные гонения на каноническую УПЦ. Руководители Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с властями страны отнимают храмы у УПЦ, регулярно совершаются нападения на прихожан и священников.

Власти Украины обвиняют УПЦ в связях с Россией и под этим предлогом преследуют священников и прихожан канонической церкви. Монахов Киево-Печерской лавры с марта 2023 года пытаются выгнать из монастыря. Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца.

В министерстве культуры и информационной политики Украины 6 июня заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахи УПЦ должны освободить помещения обители в течение трёх дней. При отказе министерство подаст в суд.

Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» издало приказ, запрещающий монахам УПЦ заходить в помещения лавры. Он начнёт действовать с 4 июля. Планируется, что в этот день специальная комиссия опечатает помещения комплекса.

В конце мая по решению депутатов местного горсовета храм Успения Пресвятой Богородицы в Кропивницком Кировоградской области передали от УПЦ раскольникам. До этого сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм в селе Красноволя в Волынской области.

В праздник Троицы, 4 июня, раскольники ПЦУ в Киевской области не пустили прихожан в храм на молебен, поставив охрану и повесив замки на входах. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, были вынуждены перелезать через ограждение.