Тамбов, 27 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, сообщил 27 июля источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Варвара Гертье/РИА Новости

«Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны», — рассказал источник.

По его словам, за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых.

Детей госпитализировали в областную больницу. О тяжёлых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет.

В Роспотребнадзоре уже возбудили административное производство в отношении владельца заведения «Суши Даром». При осмотре помещений предприятия выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

«Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырьё и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования», — добавили в Роспотребнадзоре.

Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора и установление всех обстоятельств ЧП.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. Девять детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция».

После этого из оборота решили изъять всю молочную продукцию предприятия — производителя этого йогурта и приостановить его деятельность на время проверки. СК начал проверку. Также в Орске усилили работу медслужбы и приготовили места для возможной госпитализации детей.

В Роспотребнадзоре сообщили, что возбудителем массового отравления в нескольких детских садах в Орске стал стафилококковый энтеротоксин А, это показали лабораторные исследования. Сейчас вспышку заболевания локализовали. Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия, а также запретил выпуск и реализацию заводом молочной продукции.