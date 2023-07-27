Москва, 27 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили наступление севернее Работина в Запорожской области. Об этом 27 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он добавил, что здесь украинская армия задействовала до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва.

«Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», ― сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные предприняли попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области. Однако подразделения российской армии отразили попытки наступления и разбили противника. Балицкий добавил также, что ВСУ понесли значительные потери.

Также за прошедшие сутки ВСУ увеличили число обстрелов населённых пунктов региона в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Всего зафиксировали 41 обстрел.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отметил, что украинская армия после нового провала попытки наступления на ореховском направлении проводит ротацию и передислокацию сил для нового удара, однако российская артиллерия накрывает противника огнём.