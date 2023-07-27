Мелитополь, 27 июля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Украинская армия после нового провала попытки наступления на ореховском направлении проводит ротацию и передислокацию сил для нового удара, однако российская артиллерия накрывает противника огнём. Об этом 27 июля сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Global Look Press/ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и миномётным огнём, чтобы помешать снова пойти в атаку», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что украинские военные пытаются захватить село Работино для последующего выхода на оперативный простор к городу Токмаку и побережью Азовского моря.

Глава движения отметил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российской армии, не считаясь с потерями.

«Все попытки противника тщетны. Наша армия удерживает свои позиции», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что украинские войска возобновили попытки наступления на ореховском направлении. Он добавил, что армия России успешно отразила все попытки атак и уничтожила при этом до 100 военных ВСУ.