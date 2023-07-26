Москва, 26 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Российская армия продвинулась на краснолиманском направлении по фронту до 3 км и до 2,7 км вглубь обороны украинских войск. Об этом 26 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Как указал военный, подразделения 15-й мотострелковой бригады Центральной группировки войск продолжили наступать около населённого пункта Сергеевка в ЛНР на краснолиманском направлении.

«Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника», — сказал он.

Конашенков уточнил, что за сутки российские войска отразили на этом направлении четыре попытки атак противника. За это время ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Конашенков рассказал, что российские военные освободили на краснолиманском направлении населённый пункт Сергеевка. Они смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций ВСУ на расстояние до 2 км.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что позиционные бои на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО стали перерастать в атаки с обеих сторон. Он уточнил, что активизация боевых действий наблюдается на участках, которые ранее были относительно спокойными.