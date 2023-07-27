Москва, 27 июля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись на краснолиманском направлении до 12 км по фронту и на 3 км в оборону ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 27 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника», — сообщил военный.

Представитель Минобороны добавил, что за сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 185 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы и самоходную установку.

Днём ранее Конашенков сообщил, что российская армия продвинулась до 3 км на краснолиманском направлении по фронту и до 2,7 км вглубь украинской обороны. Как указал военный, подразделения 15-й мотострелковой бригады Центральной группировки российских войск продолжили наступление возле Сергеевки в ЛНР.

Конашенков уточнил, что за сутки российские солдаты отразили на краснолиманском направлении четыре попытки атак ВСУ, в течение которых киевский режим потерял более 190 боевиков, пять бронемашин, а также гаубицы и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Перед этим стало известно об освобождении российскими военными населённого пункта Сергеевка. Бойцы продвинулись вглубь обороны ВСУ на расстояние до 2 км.