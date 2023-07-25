Москва, 25 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Сергеевка на краснолиманском направлении, в целом ВС России смогли продвинуться до двух километров в глубину позиций ВСУ. Об этом 25 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населённый пункт Сергеевка», — сказал он.

Военный уточнил, что российским войскам удалось продвинуться на краснолиманском направлении до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину украинских позиций обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская армия отразила 10 попыток атак ВСУ на ранее утраченные ими позиции на краснолиманском направлении. По его словам, в результате этого украинская армия потеряла свыше 100 солдат, четыре БМП, три боевые бронированные машины и пикап. Ещё 14 военных ВСУ сдались в плен.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что позиционные бои на краснолиманском направлении перерастают в атакующие действия с обеих сторон. По его словам, идёт активизация боевых действий на участках, которые ранее были относительно спокойными.