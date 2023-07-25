Вашингтон, 25 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Медленное контрнаступление украинских войск — это большая угроза для Киева и президента США Джо Байдена. Об этом 24 июля написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена», — отмечается в статье.

По мнению издания, возможность возникновения тупиковой ситуации в этом вопросе может оказаться проверкой ранее заявленной американским лидером стратегии по направлению украинской стороне военной помощи на миллиарды долларов для того, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил газете, что медленные действия ВСУ могут обернуться вызовом для способности западных стран поставлять Киеву оружие, нехватка которого наблюдается у украинских военных уже сейчас.

«Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», — пояснил он.

Как отмечается в статье, медленное развитие контрнаступления ВСУ уменьшает надежды на то, что переговоры об урегулирования конфликта будут проведены в нынешнем году.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает, что поставил Киеву всё необходимое для контрнаступления украинских войск. Он назвал «колоссальным» объём военного оборудования, которое было поставлено западными странами Украине.

Позднее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришёл в ярость из-за больших потерь в рядах ВСУ и падения боевого духа украинской армии. По словам эксперта, Киев держится только за счёт «искусственного жизнеобеспечения» и продолжает существовать только из-за американской помощи.

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось. Он рассказал об этом в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.