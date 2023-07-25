Москва, 25 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Зерновая сделка нужна Украине, США и НАТО не для гуманитарных целей, а для осуществления диверсионной и террористической деятельности, сообщила 25 июля журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она указала на то, что Киев не скрывает своих планов, для которых зерновая сделка была только прикрытием. По её словам, ни Украину, ни натовцев не волнует вопрос оказания помощи нуждающимся в продовольствии странам.

«У них были другие цели, цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что Россия и без зерновой сделки будет помогать странам Африки продовольствием и удобрениями — как на коммерческой, так и на бесплатной основе.

Матвиенко назвала несостоятельными обвинения Москвы в создании продовольственного кризиса, который якобы возникнет после прекращения зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля прекратилось действие подписанной 22 июля 2022 года зерновой сделки. Россия отказалась продлевать договорённость, поскольку ни одно из её условий не выполнили.

Об этом в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что России может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.