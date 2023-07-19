Москва, 19 июля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Правда — самое острое оружие против лжи и пропаганды, заявил 19 июля президент России Владимир Путин.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Вы сказали, что мы говорим правду постоянно. Наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды», — сказал президент на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», отвечая на вопрос французской журналистки Кристель Нэан.

Власти западных стран боятся правды, этим и объясняются вводимые ими запреты на вещание телеканала RT, отметил глава государства. У России много друзей в западных странах, но власти этих стран навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Владимир Путин.

Президент также выразил готовность помочь Нэан, которая рассказала ему, что собрала команду репортёров из западных стран для освещения ситуации в Донбассе, а теперь планирует расширить данный проект.

«Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу, и не только в интересах Донбасса, а и в интересах своей страны — потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу», — сказал президент.

24 февраля 2022 года в обращении к нации, сообщая о начале специальной военной операции России на Украине, Владимир Путин назвал Запад «империей лжи», которая использует прямолинейную силу для достижения своих корыстных интересов.