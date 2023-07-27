Пхеньян, 27 июля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, который находится с визитом в КНДР, и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Об этом 27 июля сообщило российское военное ведомство.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу

Уточняется, что во время визита министра обороны России в Пхеньян его принял северокорейский лидер.

«В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, Шойгу будет принимать участие в приуроченном к 70-й годовщине победы корейского народа в войне 1950–1953 годов военном параде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу провёл встречу со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. В ходе переговоров глава Минобороны назвал КНДР важным партнёром России.

Позднее глава российского оборонного ведомства встретился с Ким Чен Ыном. В ходе встречи он передал северокорейскому лидеру личное письмо от президента России Владимира Путина.