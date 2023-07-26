Будапешт, 26 июля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Акция в поддержку политики венгерского правительства и против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО состоялась в центре столицы страны Будапешта.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости. Митинг организовали восемь венгерских партий и общественных организаций, сформировавших площадку под названием «Форум мира».

Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер заявил, что мероприятие такого формата проходит в стране впервые, поскольку раньше представители различных политических сил не были готовы собраться вместе. Он отметил, что сильным толчком к этому стал недавний саммит НАТО в Вильнюсе.

Глава партии также указал на то, что Североатлантический альянс привлекает существенные ресурсы в борьбе против России и оказывает на Венгрию давление с целью вовлечения республики в это противостояние. Всего в акции приняло участие около 200 человек. Они держали в руках плакаты с призывом выйти из НАТО и не вступать в конликт.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что если Украина вступила бы в НАТО, то очень скоро началась бы третья мировая война. Глава правительства назвал мудрым решением не приглашать Киев в альянс.

16 июля венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки рассказал, что в НАТО постепенно меняется отношение к ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что у некоторых государств больше нет уверенности, что украинский конфликт приведёт к выгодам для альянса.

23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявила, что НАТО начнёт распадаться через 12–15 месяцев, если украинский конфликт не завершится в скором времени.