Вашингтон, 23 июля, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Есть конфликт на Украине не закончится в скором времени, то НАТО начнёт распадаться уже через 12-15 месяцев, заявил 23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не думаю, что пройдёт много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», — отметил он.

По его словам, опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей просьбе к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о срочном созыве Совета Украина — НАТО на тему ситуации с зерновой сделкой в Чёрном море. По его словам, встреча состоится на днях. Он добавил, что кризис безопасности в Чёрном море может быть преодолим.

23 июля стало известно, что глава Севератлантического альянса по просьбе Киева проведёт 26 июля заседание на уровне постпредов.