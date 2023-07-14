Будапешт, 14 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Если бы Украину приняли в НАТО, очень скоро началась бы третья мировая война, заявил 14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, Орбан заявил, что главы стран — членов альянса поступили разумно, не пригласив Киев в военный блок.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — заявил Орбан.

Он выразил мнение, что в ряде западных стран хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались. По его словам, украинцы постоянно требуют чего-то, проявляют агрессию. Руководство Украины ведёт себя неподобающим образом, предъявляя претензии по поводу поставок оружия.

По прогнозу Орбана, вооружённый конфликт на Украине завершится не скоро. Он предупредил правительство Венгрии, что оно должно быть готово к такому развитию событий.

Орбан также заявил, что США, очевидно, не стремятся к прекращению боевых действий на Украине. Если бы Вашингтон хотел для Украины мира, мир наступил бы очень быстро, буквально в течение нескольких часов. На саммите НАТО ответ на вопрос, зачем всё происходящее нужно Вашингтону, страны так и не получили.

На саммите НАТО, который 11–12 июля проходил в Вильнюсе, вопреки ожиданиям Киева, участники альянса не приняли решения пригласить Украину в военный блок.

В итоговом коммюнике страны альянса заявили, что НАТО в будущем может направить Украине приглашение вступить в альянс. Произойдёт это тогда, когда все члены блока согласятся и когда Украина выполнит все необходимые условия.

По этому поводу украинский президент Владимир Зеленский назвал итоги саммита НАТО «неидеальными».

13 июля президент Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России. Россия начала СВО из-за угрозы вступления Украины в НАТО. Президент подчеркнул, что, если Украина войдёт в НАТО, жизнь на её территории не станет безопаснее.