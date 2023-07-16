Будапешт, 16 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Отношение к ситуации на Украине в НАТО постепенно меняется, у ряда стран уже нет уверенности, что вооружённый конфликт приведёт к результату, выгодному альянсу, заявил 16 июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в эфире Kossuth.

TASS/IMAGO/BildFunkMV

По словам главы венгерского оборонного ведомства, ряд стран НАТО по-прежнему прибегает, говоря об Украине, к воинственной риторике. Это касается и генсека альянса Йенса Столтенберга.

Салаи-Бобровницки заявил, что позиция Венгрии отличается от той, что транслирует глава альянса от имени всего блока: Будапешт, не поставляя Киеву летального оружия, выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров.

«Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение не ведёт к результату», — заявил Салаи-Бобровницки.

Как сообщало ИА Регнум, 11–12 июля в Вильнюсе прошёл саммит НАТО, на котором страны приняли решение поддержать так называемую «формулу мира» Владимира Зеленского. При этом Украину в НАТО не пригласили. Альянс утвердил пакет многолетней помощи Киеву.

Салаи-Бобровницки по итогам саммита заявил, что Украину и не могли пригласить в НАТО, потому что ситуация не способствует такому шагу и сама Украина к этому не готова.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в преддверии саммита заявил, что ЕС не следует финансировать Киев, поскольку это способствует не приближению мира на Украине, а затягиванию конфликта. В итоге на восстановление Украины уйдёт очень много денег.

По поводу Москвы на саммите в Вильнюсе альянс объявил, что для него Россия — самая серьезная угроза безопасности. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления натовцев проявлением мании величия, а политику руководства альянса — бесперспективной.