Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевские власти при поддержке Запада продолжают репрессии против канонического православия на Украине. Так дипломат в среду, 26 июля, прокомментировал недопуск на заседание Совбеза ООН представителя Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Таким образом, западные делегации практически открыто солидаризировались с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия», — заявил Полянский.

Он указал на лицемерное поведение Великобритании как председателя Совбеза, так как в то же время, когда она не допустила Гедеона на заседание, страна выступила одним из авторов резолюции «по человеческому братству и религиозной терпимости».

«Решение заблокировать, пользуясь прерогативой председателя, участие православного священнослужителя — наглядная иллюстрация того, как Лондон относится ко всем высоким идеалам и как легко готов ими поступиться ради узкокорыстных мелочных попыток уколоть Россию», — сказал Полянский.

Заместитель постпреда также отметил, что планы украинского руководства на передачу Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) являются раскольническим проектом, который не поддерживает большинство православных украинцев.

Великобритания в среду заблокировала выступление российского докладчика, представителя УПЦ епископа Гедеона на заседании Совбеза ООН. Он должен был говорить о гонениях Киева на УПЦ перед следующим заседанием Совбеза по зерновой сделке. В знак протеста против попытки отсечь докладчика от участия при всей его экспертности российская сторона отказалась от участия в созванном Украиной заседании о якобы имевшем место «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы».

Ранее МИД России заявил о культивации Киевом ненависти к канонической УПЦ. Ведомство напомнило, что гонения начались в 2018 году и со временем усилились из-за антироссийской политики Запада, которой потакает нынешнее украинское руководство. В частности, российские дипломаты отметили, что Киев занимается организацией неправомерных референдумов, чтобы переписать общины УПЦ на раскольническую ПЦУ.