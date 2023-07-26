Москва, 26 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Россия ответит на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Об этом 26 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — сказала она, комментируя решение Кишинёва.

Дипломат также назвала решение Молдавии очередным шагом к разрушению двусторонних отношений, а обвинения молдавской стороны — голословными. Захарова подчеркнула, что все сотрудники российского посольства строго соблюдают Венскую конвенцию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что республика сократит численность персонала посольства России. Он назвал причиной такого решения то, что Кишинёв подозревает часть сотрудников российской дипмиссии в причастности к дестабилизации ситуации в стране. При этом доказательств своим утверждениям молдавская сторона не привела.

21 июня депутат Андриан Кептонар объявил о планах правящей партии сократить число российских дипломатов в республике. Захарова на это заявила, что в российским посольстве в Кишинёве работают столько сотрудников, сколько нужно, их численность абсолютно оправдана. По её мнению, молдавские власти руководствуются другим подходом и, действуя в интересах Запада, проводят курс на разрушение отношений с Москвой. Также дипломат указала на двойные стандарты в подходах Кишинёва.

Молдавский МИД в апреле объявил о выдворении из республики сотрудника посольства России. Власти республики такой шаг объяснили Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Позднее Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата.