Молдавия, 26 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Молдавия сократит численность персонала российского посольства. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Иван Шилов ИА Регнум

На заседании правительства он пояснил, что причиной такого шага стали подозрения в том, что часть сотрудников российского посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдавии», ― указал глава МИД.

Внешнеполитическое ведомство Молдавии уже уведомило о своём решении российскую дипмиссию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня депутат от партии «Действие и солидарность» Андриан Кептонар объявил, что правящая партия намерена добиваться сокращения числа российских дипломатов в Молдавии, а также сотрудников посольства России в Кишинёве.

Он заявил, что в российском диппредставительстве работают примерно 40 дипломатов и сотрудников, а также около 40 представителей технического персонала. Упомянув, что у всех российских представителей есть семьи, Кептонар заявил о 150 россиянах, проживающих в кампусе российского посольства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на это заявила, что в российским посольстве в Кишинёве работают столько сотрудников, сколько нужно, их численность абсолютно оправдана. По её мнению, молдавские власти руководствуются другим подходом и, действуя в интересах Запада, проводят курс на разрушение отношений с Москвой. Также дипломат указала на двойные стандарты в подходах Кишинёва.

19 апреля молдавский МИД объявил о выдворении из республики сотрудника посольства России. В Кишинёве этот шаг объяснили Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Позднее Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата.