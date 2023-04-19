Кишинёв, 19 апреля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишинёве», ― уточнил журналистам пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Филип Кожокару.

По его словам, ещё двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов. Главе Татарстана даже не дали выйти из самолёта в аэропорту Кишинёва. Ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде.

Власти Молдавии отметили, что глава Татарстана не внесён в чёрный список. Рустама Минниханова не впустили в страну просто потому, что «была не ясна причина его приезда».

Позднее МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, который прибыл в аэропорт Кишинёва, чтобы встретить Минниханова. Такое поведение российского дипломата молдавская сторона сочла «ненадлежащим». МИД РФ уже анонсировал ответные меры на действия Кишинёва.

Осенью 2022 года МИД России объявил о решении выслать из России сотрудника посольства Молдавии в Москве. Эта мера стала ответной на немотивированное решение Кишинёва объявить 1 ноября persona non grata сотрудника посольства РФ в Молдавии.