Захарова ответила на призывы Кишинёва сократить число дипломатов в Молдавии
Захарова назвала абсолютно оправданной численность сотрудников посольства России в Кишинёве
Москва, 28 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В российским посольстве в Кишинёве работают столько сотрудников, сколько нужно, численность диппредставительства абсолютно оправданна, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представителя МИД попросили прокомментировать заявления официальных представителей Молдавии о необходимости сокращения дипломатического присутствия России в республике.
Захарова напомнила, что, согласно положениям Венской конвенции о дипотношениях, при определении необходимого числа сотрудников посольства учитываются обстоятельства и условия, которые существуют в стране пребывания, а также потребности диппредставительства, в данном случае — российского.
Представитель МИД, отметив, что в Молдавии проживает более 200 тысяч граждан России и что молдавская диаспора в РФ насчитывает около 500 тысяч человек, указала на заинтересованность Москвы в расширении и укреплении этих связей с молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
«Исходя из этого, нынешняя численность посольства России в Кишинёве является абсолютно оправданной», — сказала Захарова.
По её словам, молдавские власти руководствуются, очевидно, другим подходом и, следуя в русле западной антироссийской кампании, проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений. Кроме того, они действуют в логике двойных стандартов.
«Говоря о «паритете» числа сотрудников диппредставительств, они имеют в виду только посольство России в Молдавии. О сокращении численности диппредставительств западных стран — Румынии, Великобритании или США — речи не идёт», — сказала Захарова.
Эту политику российский дипломат назвала лицемерной и деструктивной. В самой Молдавии такая политика вызывает отторжение, поскольку многие жители республики хорошо относятся к России, отметила Захарова, призвав Кишинёв перестать угождать Западу и прислушаться к мнению своих граждан.
21 июня депутат от партии «Действие и солидарность» Андриан Кептонар объявил, что правящая партия намерена добиваться сокращения числа российских дипломатов в Молдавии, а также сотрудников посольства РФ в Кишинёве.
Он заявил, что в российском диппредставительстве работают примерно 40 дипломатов и сотрудников, а также около 40 представителей технического персонала. Упомянув, что у всех российских представителей есть семьи, Кептонар заявил о 150 россиянах, проживающих в кампусе российского посольства.
Также он сказал, что в Москве осталось пять молдавских дипломатов, поскольку одного недавно выдворили в качестве ответной меры, и потребовал «паритета», ссылаясь на Венскую конвенцию.
После того как 19 апреля молдавский МИД объявил о выдворении из республики сотрудника посольства России, МИД РФ 25 апреля объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата.
Сотрудника российского посольства молдавские власти выслали, объяснив это инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, которому Кишинёв в апреле отказал во въезде. Российский посол Олег Васнецов встречал Минниханова, и именно это стало причиной недовольства молдавской стороны.