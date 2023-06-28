Москва, 28 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В российским посольстве в Кишинёве работают столько сотрудников, сколько нужно, численность диппредставительства абсолютно оправданна, заявила 28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Представителя МИД попросили прокомментировать заявления официальных представителей Молдавии о необходимости сокращения дипломатического присутствия России в республике.

Захарова напомнила, что, согласно положениям Венской конвенции о дипотношениях, при определении необходимого числа сотрудников посольства учитываются обстоятельства и условия, которые существуют в стране пребывания, а также потребности диппредставительства, в данном случае — российского.

Представитель МИД, отметив, что в Молдавии проживает более 200 тысяч граждан России и что молдавская диаспора в РФ насчитывает около 500 тысяч человек, указала на заинтересованность Москвы в расширении и укреплении этих связей с молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

«Исходя из этого, нынешняя численность посольства России в Кишинёве является абсолютно оправданной», — сказала Захарова.

По её словам, молдавские власти руководствуются, очевидно, другим подходом и, следуя в русле западной антироссийской кампании, проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений. Кроме того, они действуют в логике двойных стандартов.

«Говоря о «паритете» числа сотрудников диппредставительств, они имеют в виду только посольство России в Молдавии. О сокращении численности диппредставительств западных стран — Румынии, Великобритании или США — речи не идёт», — сказала Захарова.

Эту политику российский дипломат назвала лицемерной и деструктивной. В самой Молдавии такая политика вызывает отторжение, поскольку многие жители республики хорошо относятся к России, отметила Захарова, призвав Кишинёв перестать угождать Западу и прислушаться к мнению своих граждан.

21 июня депутат от партии «Действие и солидарность» Андриан Кептонар объявил, что правящая партия намерена добиваться сокращения числа российских дипломатов в Молдавии, а также сотрудников посольства РФ в Кишинёве.

Он заявил, что в российском диппредставительстве работают примерно 40 дипломатов и сотрудников, а также около 40 представителей технического персонала. Упомянув, что у всех российских представителей есть семьи, Кептонар заявил о 150 россиянах, проживающих в кампусе российского посольства.

Также он сказал, что в Москве осталось пять молдавских дипломатов, поскольку одного недавно выдворили в качестве ответной меры, и потребовал «паритета», ссылаясь на Венскую конвенцию.

После того как 19 апреля молдавский МИД объявил о выдворении из республики сотрудника посольства России, МИД РФ 25 апреля объявил сотрудника посольства Молдавии в Москве персоной нон грата.

Сотрудника российского посольства молдавские власти выслали, объяснив это инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, которому Кишинёв в апреле отказал во въезде. Российский посол Олег Васнецов встречал Минниханова, и именно это стало причиной недовольства молдавской стороны.