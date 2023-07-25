Донецк, 25 июля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Российские военные отразили 10 попыток украинских сил атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции», — сказал он в беседе с ТАСС.

Савчук рассказал, что украинская сторона потеряла более 100 человек, 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Кроме того, ещё 14 украинских бойцов сдались в плен.

Также начальник пресс-центра рассказал, что на сватовском направлении огнем артиллерии и авиации ВС РФ нанесли поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В ходе этих боев российские военные уничтожили 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля типа пикап, а также до 30 солдат противника.

При этом контрбатарейная борьба позволила поразить две гаубицы М777 западного производства и три 120-мм миномета ВСУ. Савчук добавил, что расчёты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение по трем целям, включая два опорных пункта противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что украинские силы увеличили количество попыток атаковать на позиции российских войск на краснолиманском направлении. Он подчеркнул, что все эти удары удалось отбить благодаря использованию новейших типов вооружения, артиллерии, тяжёлых огнемётных системы и авиации.

24 июля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что линия фронта в Донецкой Народной Республике застыла из-за ливней. Он добавил, что инициатива остается на стороне российских военных.