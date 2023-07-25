Москва, 25 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ)в течение суток продолжили безуспешные попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом в ходе брифинга 25 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российские военные на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ, потери украинской армии составили свыше 280 бойцов», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Атаки отражены в районах Белогоровки в ЛНР, Зайцево, Первомайского, Марьинки и Клещеевки в ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны под Григоровкой и Константиновкой. Уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 140 военных. Также украинская армия потеряла один танк, американскую гаубицу М777 и британскую FH-70.

На краснолиманском направлении российские милы отразили четыре атаки украинских военных, уничтожили до 190 солдат ВСУ, а также пресекли действия диверсионно-разведывательнйо группы.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили десять попыток украинских сил атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении (ДНР). В атаку в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества пошли штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

Украинская сторона потеряла более 100 человек, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Кроме того, ещё 14 украинских бойцов сдались в плен.

Ранее о переброске украинских солдат из тыловых районов в подконтрольной Киеву части Донбасса на штурм утраченных позиций на краснолиманском направлении сообщил пленный, военнослужащий 63-й бригады ВСУ Виталий Серый. Он утверждает, что бойцы поехали на фронт без понятия о происходящем в зоне боевых действий.