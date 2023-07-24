Москва, 24 июля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Украинских солдат из тыловых районов в подконтрольной Киеву части Донбасса перебрасывают на штурм утраченных позиций на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости пленный, военнослужащий 63-й бригады ВСУ Виталий Серый.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Нас поднял старший лейтенант, сказал — готовность номер один, хотя в бою мы не были, были всё время в тылу. В девять часов утра мы выехали. Поехали в штаб, нам сказали, что россияне наступили, отбили позиции, блиндажи», — рассказал он.

Пленный утверждает, что бойцы поехали на фронт без понятия о происходящем в зоне боевых действий.

По его словам, старший поручил группе отбить позиции, которые заняли российские военные, хотя опыта штурмовых действий ни у кого не было. Группа доехала до точки спешивания, а затем её накрыла миномётная очередь. Одному из солдат ВСУ оторвало руку, двое были контужены, хотя прошли только полкилометра. После обстрела оставшиеся в живых украинские военные перебежали в ближайший блиндаж. В тот момент наступление на данном участке вели российские бойцы. Старший группировки пытался у командования запросить поддержку артиллерии, но получил отказ. Всего в блиндаже было восемь человек, семерых ранило осколками. После очередного прилёта гранаты украинцы решили сдаться в плен. Из блиндажа с поднятыми руками вышли четыре человека, остальные погибли, резюмировал украинский пленный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военный Евгений Голоднов рассказал, как проснулся в российском плену после бегства ВСУ с поля боя. Голоднова должен был разбудить товарищ, который придёт со смены, однако этого не произошло. Солдат ВСУ уточнил, что разбудили его уже российские военные, а его сослуживцы «или отходили, или убегали». Он добавил, что никогда не вернулся бы на поле боя и хочет поскорее домой.

При поддержке артиллерии и авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад украинской армии лишились значительной части живой силы и техники. В плен сдались более 40 военнослужащих ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30 и два 120-мм миномёта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.