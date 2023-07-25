* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Генпрокуратура России признала нежелательными в стране деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 25 июля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (организация, признанная в РФ нежелательной), Латвия и TVR Studios B. V. (организация, признанная в РФ нежелательной), Нидерланды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти организации созданы иностранной журналисткой с российским гражданством Натальей Синдеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после ограничения Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях ООО «Телеканал Дождь» за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.

Также указывается, что в подготовке информационных материалов организаций принимают участие внесённые в реестр иностранных агентов лица, филиалы телеканала распространяют материалы ряда экстремистских и террористических организаций, а также иностранных агентов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). По данным надзорного ведомства, через них распространялись материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Позднее вещание телеканала запретили в Латвии, Литве и Эстонии. В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что такое решение эстонских властей, вслед за литовскими и латвийскими, свидетельствует о «независимости» политики Таллина. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом в Латвии примером ошибочных иллюзий.