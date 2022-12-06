* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Всё время многим, кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это «один из ярких примеров, которые демонстрируют ошибочность таких иллюзий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии приняли решение аннулировать лицензию на вещание русскоязычного круглосуточного информационного телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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