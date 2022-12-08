* «Дождь» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Отключение телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Эстонии вслед за Латвией и Литвой говорит о «независимости» политики Таллина, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 декабря в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Вот, что значит независимая политика суверенного государства, вставшего недавно на рельсы демократии», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, эстонские власти решили прекратить вещание канала с 8 декабря. Ранее Захарова заявила, что молчание Запада на фоне отключения этого телеканала в Прибалтике указывает на реальное отношение к «ценностям» и «свободе слова».

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