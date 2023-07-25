Кейптаун, 25 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с советником короля Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаидом бен Мухаммедом аль-Айбаном в Йоханнесбурге вопросы углубления взаимодействия в области обеспечения безопасности двух государств. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Отмечается, что в ходе встречи стороны подтвердили развитие отношений между Россией и Саудовской Аравией в различных сферах.

«Подробно обсуждены перспективы углубления взаимодействия в области обеспечения безопасности двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев обсудил вопросы взаимодействия в сфере безопасности с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие двух государств в области экономики.

До этого он провёл обсуждение вопросов укрепление безопасности с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Также стороны подняли тему о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Накануне глава Совбеза России заявил, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет для глобального доминирования. Патрушев указал на необходимость совместного движения к интернационализации управления глобальной сетью, вводя в этот процесс развивающиеся страны и повышая их роль в нём.