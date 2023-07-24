Йоханнесбург, ЮАР, 24 июля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили укрепление безопасности обеих стран в ходе встречи в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран-участниц БРИКС. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Совбеза.

Виталий Белоусов/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И

«Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Участники переговоров также подняли тему о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и высказали свои мнения по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев после встречи с Ван И в Йоханнесбурге заявил, что Россия и Китай совместно противостоят гегемонии Запада и продвигают мультилатерализм. Он также отметил, что Москва и Пекин оказывают значительное влияние на поддержание стабильности в мире.

Ван И в свою очередь заявил, что КНР продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией. Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вышли на новый, более зрелый уровень, чему способствовало изменение международной обстановки.