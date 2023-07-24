Кейптаун, 24 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет для глобального доминирования, из-за чего странам БРИКС вместе с партнёрами нужно стремиться к интернационализации управления «всемирной сетью». Об этом 24 июля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече высоких представителей государств БРИКС в Йоханнесбурге с участием «друзей БРИКС».

Виталий Невар/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — привела его слова «Российская газета».

Патрушев уточнил, что американская сторона использует все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для стимулирования протестов в странах, которые она посчитает «недемократичными».

Секретарь Совбеза указал на необходимость совместного движения к интернационализации управления интернетом, вводя в этот процесс развивающиеся страны и повышая их роль в нём.

Также он заявил о необходимости добиваться в цифровой среде универсального международно-правового режима на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Патрушев заявил, что молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно создавать условия для укрепления патриотизма. Он уточнил, что в интернете имеется информация, которая формирует чуждые российскому обществу ориентиры и ценности.

Поэтому, по мнению секретаря Совбеза, необходимо научить молодежь разбираться и отсеивать ложную информацию. Патрушев уточнил, что параллельно нужно вести обучение и воспитание молодого поколения, а также активно вовлекать его в созидательную и творческую деятельность.