Кейптаун, 25 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Йоханнесбурге обсудил с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и экономики. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Павел Бедняков/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«Подробно обсуждены вопросы российско-индийского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия в области экономики», — указывается в сообщении.

Отмечается, что переговоры Патрушева и Довала прошли на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром двусторонние вопросы экономического характера и конфликт на Украине. Переговоры прошли на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте.

Позднее из данных индийского министерства торговли и промышленности стало известно, что Россия впервые поднялась в списке крупнейших торговых партнёров Индии и оказалась в первой тройке вместе с Китаем и США. Согласно эти данным, за пять месяцев текущего года товарооборот двух стран достиг $27,1 млрд, а объём двусторонней торговли вырос в 3,8 раза.