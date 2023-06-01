* Попкову — запрещённая в России организация

Москва, 1 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Руководившему подготовкой теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) Роману Попкову (внесён в список террористов и экстремистов) заочно предъявили обвинение. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в Следственном комитете России.

Кадр из видео с канала: Ходорковский LIVE Роман Попков.

«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 205.1 Уголовного кодекса России (руководство совершением террористического акта)», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Максимальное наказание по этому преступлению — пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, организатор теракта переписывался с его исполнительницей Дарьей Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) в соцсетях, где указывал ей, что именно и как нужно сделать.

«Впоследствии Трепова принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», — сообщают следователи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, взрыв, унёсший жизнь военкора Татарского, прогремел в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля. Там проходил его творческий вечер. Сам он погиб, ещё несколько десятков человек получили ранения. СК возбудил дело о теракте.

На следующий день полиция задержала Трепову. На допросе она подтвердила, что передала сувенир со взрывчаткой военкору, но при этом заявила, что не знала, что находится внутри статуэтки.

В ФСБ также сообщали, что ещё одним участником подготовки теракта является гражданин Украины Юрий Денисов, передавший девушке взрывное устройство через экспресс-доставку.