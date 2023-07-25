Москва, 25 июля, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) — фигурантке дела о теракте в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом 25 июля рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости глава СКР, следствие провело сбор доказательств и установило, что организацию теракта, в результате которого погиб военкор, осуществляли находившиеся на Украине лица.

«Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал Бастрыкин.

Он уточнил, что за время следствия было проведено около 200 экспертиз и допрошено в общей сложности около 400 человек, 85 человек признали потерпевшими.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня суд продлил срок заключения Треповой, которая обвиняется в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Она останется под арестом до 2 сентября.

Позднее СКР заочно предъявил обвинение журналисту Роману Попкову (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), руководившему подготовкой теракта, в результате которого погиб Татарский. Его объявили в розыск.

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошёл теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Преступление совершила сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Дарья Трепова по заданию спецслужб Украины. Она пронесла на творческий вечер журналиста и подарила Татарскому начинённую взрывчаткой статуэтку. В результате взрыва военкор погиб, ещё порядка 30 человек пострадали.