Суд продлил арест обвиняемой в теракте Дарье Треповой
Суд продлил арест Дарье Треповой, обвиняемой в теракте, при котором погиб военкор Татарский
Москва, 1 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Суд продлил срок заключения под стражей Дарье Треповой, которую обвиняют в совершении теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.
Виталий Белоусов/РИА Новости
Дарья Трепова в Басманном суде Москвы
28 апреля обвиняемую по делу о взрыве Дарью Трепову и её сообщника Юрия Денисова Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов.
По данным следствия, Трепова 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывным устройством, которую ранее получила от украинца Денисова. Взрыв произошёл во время мероприятия в кафе с участием Татарского. В результате взрыва сам журналист погиб и около 30 человек получили ранения.
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