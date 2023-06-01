Москва, 1 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Суд продлил срок заключения под стражей Дарье Треповой, которую обвиняют в совершении теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Виталий Белоусов/РИА Новости Дарья Трепова в Басманном суде Москвы

28 апреля обвиняемую по делу о взрыве Дарью Трепову и её сообщника Юрия Денисова Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов.

По данным следствия, Трепова 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывным устройством, которую ранее получила от украинца Денисова. Взрыв произошёл во время мероприятия в кафе с участием Татарского. В результате взрыва сам журналист погиб и около 30 человек получили ранения.

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