Москва, 25 июля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета России по итогам 2023 года составит от 2 до 2,5% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«По итогам года его размер составит 2–2,5 процента ВВП», — сказал он в интервью АиФ.

По словам главы ведомства, более точной оценки можно будет добиться во втором полугодии. Силуанов подчеркнул, что указанные цифры примерно соответствуют тому уровню, который правительство закладывало в план.

Министр также добавил, что, несмотря на образующийся дефицит, в бюджете предусмотрены ресурсы для выполнения плановых и дополнительных расходов государства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Антон Силуанов рассказал, что дефицит государственного бюджета России в начале 2023 года сформировался из-за значительного авансирования ряда проектов, которое реализовывалось в январе. Тогда он заявлял, что в течение года соотношение между расходами и доходами будет приходить в норму.

В соответствующем законе о федеральном бюджете доходы главного финансового плана России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). При этом в документе прописано, что дефицит бюджета страны составит 2,925 трлн рублей (2% ВВП).

21 июля Центробанк опубликовал информацию, согласно которой уровень внешнего долга России к ВВП снизился до минимальных значений за всю историю.