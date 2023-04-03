Москва, 3 апреля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета России в начале 2023 года был спровоцирован значительным авансированием ряда проектов, которое провели в январе. Об этом 3 апреля заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Мы видим, что на дефицит повлияло авансовое ускоренное финансирование расходов, которое будет выравниваться по сравнению с прошлым годом в ходе исполнения бюджета», — сказал министр.

Он отметил, что в течение года соотношение между расходами и доходами будет приходить в норму. Министр также заверил, что все запланированные на текущий год проекты исполнят в независимости от того, какие будут доходы и расходы госбюджета. На все будут выделены средства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина, по итогам двух месяцев 2023 годаЧитайте также: дефицит госбюджета составил 2,58 триллиона рублей. Доходы за отчётный период составили 3,16 триллиона или на 25% ниже показателя предыдущего года. Расходы выросли в сравнении с 2022 годом на 52% до 5,74 триллиона рублей. Силуанов объяснил снижение доходов тем, что актуальные цены на энергоресурсы оказались ниже, чем было заложено в бюджет.