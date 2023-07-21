Москва, 21 июля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. До минимальных значений за всю историю упал уровень внешнего долга России к ВВП, следует из данных Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Так, в первом квартале 2023 года показатель опустился до 15,45%. Внешний долг России в денежном выражении на конец марта составлял 354,754 млрд долларов.

В течение всего 2022 года объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП составлял 16,6%, это уже являлось минимальным результатом с 1993 года.

Максимальный уровень внешнего долга России к ВВП был зафиксирован в 1999 году, тогда он достиг 91%.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 1 июля 2023 год внешний долг России снизился с начала года на $33 млрд и составил $347,7 млрд, что означает снижение на 8,7% по сравнению с 1 января. В Центробанке также подчеркнули важность уменьшения задолженности органов госуправления.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что госдолг РФ составил 14,9% от ВВП, что является хорошим показателем. Он отметил, что в США этот показатель достиг 121,7%, во Франции — 111,1%, в еврозоне — 90,9%. Российский лидер добавил, что инфляция в стране ниже, чем во многих странах.