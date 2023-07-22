Москва, 24 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации за последние сутки отразили 11 атак Вооружённых сил Украины на двух направлениях. Об этом 24 июля входе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что шесть атак украинских военных подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили в районах Белогоровки в ЛНР и Клещеевки в ДНР. На краснолиманском направлении ВС России отразили пять атак ВСУ в районе Невского в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Конашенков добавил, что подразделениям противника также нанесли поражение в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы, Дылеевки, Ямполовки, Торского и Серебрянки в ДНР, а также Кармазиновки в ЛНР.

«Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «FH-70» производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика», ― привёл цифры представитель оборонного ведомства.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе Авдеевки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а районе Новолюбовки российские силы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 23 июля, российские подразделения отразили 14 атак украинских военных на донецком направлении, противник потерял до 370 человек. Атаки ВСУ отразили у Белогоровки, Майорска, Весёлого, Водяного, Северного, Клещеевки. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по украинским подразделениям у населённых пунктов Весёлое и Белогоровка в ДНР.

Также украинские войска лишились шести боевых бронированных машин, 24 автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США и самоходной гаубицы «Гвоздика».

При этом на краснолиманском направлении Вооружённые силы России отразили шесть атак ВСУ. Потери украинской армии превысили 130 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, а также четыре пикапа, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.