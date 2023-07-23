Москва, 23 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки отразили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили 23 июля в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Так, в течение суток отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ на указанном направлении составили более 130 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, а также четыре пикапа, САУ «Акация» и две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Минобороны сообщили об отражении 24 атак ВСУ на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, пресечении действий диверсионной группы ВСУ, ударе по пункту дислокации наёмников в Черниговской области и авиабазе «Канатово» в Кировоградской области.