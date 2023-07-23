Москва, 23 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Российские подразделения за сутки отразили 14 атак украинских военных на донецком направлении, противник потерял до 370 человек. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 июля в ходе брифинга.

Алексей Майшев/РИА Новости

Атаки противника отражены у Белогоровки, Майорска, Весёлого, Водяного, Северного, Клещеевки, уточнил он. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским подразделениям у населённых пунктов Весёлое и Белогоровка ДНР.

«Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что украинские войска лишились шести боевых бронированных машин, 24 автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США и самоходной гаубицы «Гвоздика».

У населённых пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки ДНР, по данным Минобороны, уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении за минувшие сутки российские военные отразили шесть атак ВСУ, противник потерял более 130 военнослужащих.