Москва, 24 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные уничтожили на купянском направлении французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR и до 95 военных украинской армии. Об этом 24 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев Источник: РИА Новости

Как указал военный, подразделения группировки войск «Запад» совместно с артиллерией и авиацией нанесли удар по живой силе и технике ВСУ у Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного в Харьковской области.

«Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что российские ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли девять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Также российские войска нанесли два удара оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» по пунктам временной дислокации подразделений 1-й танковой бригады украинских военных.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, ВСУ в течение нескольких последних суток усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов на купянском направлении. По его словам, при этом украинские войска используют американские РСЗО HIMARS.