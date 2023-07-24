Луганск, 24 июля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Украинские подразделения усилили удары по прифронтовым населённым пунктам на купянском направлении, написал 24 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На купянском направлении для замедления наших войск ВФУ усилили удары по прифронтовым населенным пунктам», — сообщил Марочко.

По данным эксперта, ВСУ нанесли ряд ударов в течение нескольких суток по городу Сватово и его окрестностям.

Украинские войска использовали при атаках в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Эксперт уточнил, что российские системы ПВО сбили большую часть боеприпасов.

23 июля Минобороны сообщило, что российские военные на купянском направлении нанесли удары по ВСУ в Харьковской области в районах населённых пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка и Орлянка и в районе села Стельмаховка (ЛНР).

При этом ВСУ потеряли до 30 военных, а также три боевые бронированные машины, три военных автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».